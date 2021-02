Zo gaat het met ideologieën die zich sterk voelen, zich als een veelkoppig monster voortbewegen en zich invreten in alles wat traditie is. Niet normaal maken wat niet normaal is zei onze domme koning, maar hij snapt niet wat hij zegt. Als er iets is wat als normaal aan ons wordt gepresenteerd maar zou mogen verdwijnen dan is het wel het Huis van Oranje, dus ja, veranderingen als zodanig hoeven niet verkeerd te zijn. Veel van wat lange tijd normaal geacht werd slijt en verdwijnt geruisloos om even geruisloos plaats te maken voor het nieuwe dat dan snel als normaal wordt ervaren maar op termijn gedoemd is om op zijn beurt in vergetelheid te raken. Maar ideologieën die zich opdringen, dat is heel wat andes. Alles verandert, roepen de revolutionairen, dus waarom mag dit en mag dat dan ook niet veranderen? Waarom willen jullie dat tegenhouden? En dan zetten zij druk en pogen zij om datgene wat zij goed en rechtvaardig vinden met zachte dwang op te leggen aan de ander, en als dat niet helpt gaan zij over tot harde dwang of zelfs tot terreur.

Het is onder die druk dat de SVB capituleert. De Sociale Verzekeringsbank zwicht voor the Woke en vindt het daarom nodig om een onderscheid dat door het overgrote deel van de bevolking als volkomen normaal wordt gezien te ontkennen, weg te strepen, te cancelen. De Sociale Verzekeringsbank past zich alsus niet aan aan een trend, buigt niet mee met veranderingen die gaande zijn en die wij allen waarnemen, nee, de Sociale Verzekeringsbankt wil vanuit een Woke perspectief het goede doen, neemt een moreel standpunt in, wil in dienst van the Woke het voortouw nemen en gewoon maken wat niet gewoon is.

"We are the Woke. You will be assimilated. Resistance is futile."