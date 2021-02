Marylin Manson blijkt zijn rol iets te levensecht te spelen.

#metoo

"Vorige week besloten vijf vrouwen dat Manson zich niet langer kon verstoppen. Wood verklaarde in een Instagram-boodschap hoe zij jarenlang door Manson was mishandeld en gehersenspoeld. Ze beschuldigde ook de mensen om hem heen die het misbruik van deze ‘gevaarlijke man’ gefaciliteerd hadden. En na deze concrete en snoeiharde aanklacht rende iedereen zo ver mogelijk van Manson vandaan. Zijn platenmaatschappij Loma Vista dumpte hem als artiest, zijn rol in de tv-serie American Gods werd gecanceld, zijn management gaf er de brui aan en ex-bandleden verklaarden dat ‘alles wat nu over Manson wordt gezegd waar is’. Maar deze partijen kunnen moeilijk volhouden dat zij nooit een vermoeden hebben gehad." www.volkskrant.nl/cultuur-media/onder...

De filmindustrie is al op het hakblok gegaan, nu is de muziek aan de beurt.

Zal niet lang meer duren eer dit 'gecancelled' is.

Marilyn Manson - The Beautiful People

youtu.be/Ypkv0HeUvTc

Who's Next?