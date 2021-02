Nou lieve mensen, we hebben nú toch weer een boel originele verhalen gelezen in de ongelezen kranten. Want het is koud. Koud? Koud??? In Tilburg gaan ze gewoon zwemmen! Bjorn Van Eenaeme doet aan Wim Hof sjonge jonge wat is het goed voor je weerstand. Koud??? In Groningen gaan ze gewoon zwemmen! Bart Knot is helemaal verslaafd man man wat is het goed voor je weerstand. Koud??? In Nijverdal gaat men gewoon zwemmen! Zoals Viking Johan. Hij beschouwt het als kunst. Koud??? In Tilburg gaan ook andere mensen gewoon zwemmen! Tilburger Magic doet Wim Hof zoals iedereen Wim Hof doet, het is geweldig en het is goed voor je. Koud??? In Breda gaan ze gewoon zwemmen! Kim Mai doet aan Wim Hof en de methode van Wim Hof is echt ge-wel-dig voor je immuunsysteem. Koud??? In Amsterdam gaat Jelle Kont Bonkius gewoon zwemmen! Het is helemaal zijn medicijn en hij heeft ook een heel cool zwembandje. Koud??? In IJlst gaan ze gewoon zwemmen! Nelleke Linthorst enzo, ze gaan allemaal het water in, echt iedereen zou dit moeten doen. Koud??? In Volendam gaan Jan Keizer en zijn vrienden gewoon zwemmen! Echt wel een opkikker! Koud??? In Didam gaat zwemmer Albert juist zwemmen! Wat een uitdaging. Koud??? In de Kennemerduinen gaan Ada en Coby gewoon zwemmen! Koud??? In Overveen gaan ze gewoon zwemmen! Jan Soomer (haha) bijvoorbeeld, hij gaat gewoon zwemmen! Gewoon blijven uitademen! Koud??? In Nunspeet gaan ze gewoon zwemmen! Claudine bijvoorbeeld, het heeft haar lichaam sterker gemaakt! Koud??? In Kollum gaan ze gewoon zwemmen! Neem nou Rinske Wyma. Zij gaat het water in en ze verlegt haar grenzen! Koud??? Nou nee hoor, Carla gaat gewoon zwemmen! Carla luistert heel goed naar haar lichaam. Koud??? In Eibergen gaan ze gewoon zwemmen. Marinus Klasen en zijn makkers natuurlijk!!! Je hebt echt het gevoel dat je leeft. Koud??? In Helmond gaan ze gewoon zwemmen! Nikki van der Velden bijvoorbeeld, ze doet natuurlijk Wim Hof o o o wat heeft het toch een positieve effecten op haar. Koud??? Nou, Maja Zuiderveld neemt drie keer per week een plons! Het is heerlijk joh! Koud??? In Assen gaan ze gewoon zwemmen! Neem nou Klaas en zijn dochter Suzanne. Het is goed voor je weerstand joh! Koud??? In Rotterdam gaan ze gewoon zwemmen! Mente Schuitboer natuurlijk, allemaal volgens de methode van Wim Hof, want Wim Hof is het helemaal! Allemaal mensen die helemaal niet te koop lopen met hun hobby.