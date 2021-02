Ik maak mij al tijden zorgen om de toenemende invloed van rechterlijke uitspraken. Hiermee bedoel ik niet dat ik de rechtsstaat niet respecteer, maar dat deze buiten haar grenzen treedt. Steeds vaker vermengen politiek en rechtspraak zich tot een toxische cocktail. Deze gemuteerde Peace through Law doctrine is naar mijn mening een gevaarlijke stroming die via wetgeving de heilstaat wil afdwingen. Nu tegenwoordig zowat iedere politicus The Great Reset steunt, is dit uiterst relevant, want om deze WEF-agenda door te voeren is er een mate van dwang nodig. Immers, kiezers zijn verdeeld of willen niet zo ver gaan. Maar door deze Great Reset en de daarbij behorende internationale centralisering af te dwingen kan het via verdragen uit de invloedssfeer van de kiezer worden getrokken. Deze mission creep van onze rechterlijke macht heeft vorige week een pareltje opgeleverd.

Een week lang was de uitspraak daar, maar de media hebben er bar weinig mee gedaan. Ondanks dat deze uitspraak groteske gevolgen zou kunnen hebben. Het Financiële Dagblad kwam er mee en er was her en der wat copy paste werk, maar deze uitspraak verdient veel meer aandacht. Het betrof twee horecazaken die werden aangeklaagd door hun huurbaas. Deze laatste was het zat dat de huur niet (volledig) was betaald over een langere periode en eiste bij de rechter de uitzetting van deze twee huurders. Normaal zou de huurbaas geheel in zijn recht hebben gestaan, maar nu kwam hij niet verder dan zijn hemd.

De rechter oordeelde namelijk zo: “zowel de belegger als de cafébazen [konden] de lockdowns echter niet voorzien toen ze hun huurcontract sloten. Daarom moeten ze de pijn eerlijk verdelen. Tijdens de lockdowns hoeven ze nog maar de helft van hun huur te betalen, en voor de periode dat de cafés hun deuren 's avonds eerder moesten sluiten, krijgen ze een huurkorting van 25 procent.”

De experts verwachten nu dat door deze uitspraak het makkelijker wordt voor ondernemers om huurkorting af te dwingen. Maar de gevolgen gaan veel verder dan dat. Zo zal de vastgoedeigenaar niet voorzien kunnen hebben dat zijn pand minder huur op zou brengen, dus de hypotheeklasten die hij verschuldigd is aan de bank kan ook door tweeën. Hij kan zelfs het koopcontract/transactieprijs van zijn vastgoedobjecten betwisten. Verder kan hij ook eisen dat zijn winstbelasting, vermogensbelasting, gemeentelijke belasting ook allemaal gekort worden want ja, hij had Covid nooit kunnen voorzien dus zijn besluit de panden te kopen en te verhuren met alle daarbij behorende contractuele verplichtingen zijn daarmee ook niet meer (geheel) geldig.

En de huurbaas van panden aan TNT Post, Amazon, en zo verder, die kan weer beweren dat hij te laag heeft ingestoken, want ja hij kon ook niet weten dat er een lockdown zou komen die zijn verhuurders gouden bergen zou bezorgen (pun intended).

En wat zit er in het vat voor de burger? Zo zou iemand, volgens deze rechterlijke logica, ook een korting moeten krijgen op de hypotheeklasten als hij/zij kan aantonen last te hebben van de lockdown. Werknemers van succesvolle bedrijven zouden kunnen claimen dat zij te laag hebben ingestoken bij de salarisonderhandeling. En de dieselautobezitters kunnen een deel van hun wegenbelasting terugvragen want als zij niet of nauwelijks meer kilometers maken door de lockdowns, is een diesel een erg dure optie. En ja, toen zij de diesel kochten konden zij ook niet voorzien dat er een lockdown zou komen; hadden ze dat wel geweten, dan hadden ze een goedkopere benzineauto gekocht. Dus claimen dat geld bij de overheid en bij de autodealer! En met zo weinig kilometers, heb je ook geen extra autoruitverzekering nodig. Wat zeg ik, wellicht alleen een WA nodig, dus claim een deel van de door u betaalde premie terug van uw verzekeringsmaatschappij!

Het moge duidelijk zijn dat dit een rechterlijke dwaling is, want breed ingezet leidt dit tot compleet onhoudbare situaties, maar dat is geen garantie dat dit wordt recht gezet (wederom pun intended). De uitspraak geeft een schot voor de boeg, want de financiële pijn van alle lockdown-maatregelen moet grotendeels nog verdeeld worden. Dat is een politiek vraagstuk, maar gezien de electorale gevolgen van dit soort moeilijke politieke besluiten, vrees ik dat politici maar al te graag willen schuilen achter een aan zich zelf voorbij galopperende rechter(lijke macht). Door corona worden nu in versneld tempo niet alleen de economie en de democratie geperverteerd, maar ook de Trias Politica. Gelukkig hebben we nog een volledig onafhankelijke en ijverige pers om deze ontwikkeling een halt toe te roepen…