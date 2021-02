:

Ehhh het alcohol verbod is ingevoerd om jongeren te ontmoedigen 's avonds nog bij elkaar te komen. Dat is zo aan ons verkocht. Feit. Er geld nu een avondklok vanaf 21:00. Feit. Er is een maximumbezoek van 1. Feit. Dus waar zit hij verkeerd? Dat alcoholverbod kan teruggedraaid worden. Waar het om gaat is niet dat ene uurtje dat je nu extra een biertje kunt kopen. Het gaat erom dat je heel nauwkeurig en zodra het kan de rechten weer terug pakt die je hebt weggegeven. Anders kom je er nooit meer vanaf. We hadden ze nooit moeten weggeven. Maargoed. De meeste mensen zijn nu eenmaal dociele schaapkes die alles wel best vinden.

Want ga ermaar van uit dat het nog een klus wordt om alle opgegeven rechten en extra bevoegdheden die we aan de overheid gegeven hebben weer te herstellen naar "normaal".

Als je niet uitkijkt, dan blijft het alcoholverkoopverbod. Misschien wordt het opgerekt naar 10 uur, zodat men niet merkt dat hij er is, maar dan is het een kwestie van de tijd aanpassen bij de eerste de beste voetbalwedstrijd en daar zit je dan weer. Idem met de avondklok. Die moet weer op stal. Niet straks een aanpassing dat hij geld van 0:00 tot 0:00 wat hem effectief uitschakeld, maar waarbij hij technisch gezien gewoon tot in het eind der dagen van kracht blijft. Om nog maar niet te spreken van het "zonder tussenkomst van de rechter mensen op verdenking van het besmet zijn met corona kunnen opsluiten"... Die wet moet regelrecht de prullenbak in. Maar let op, de dociele schaapkes gaan dat allemaal vergeten. En dan vervolgens zie je dat bij de eerste de beste demonstratie over een jaar of 5 onwelvalligen worden opgeborgen. Dat is geen ver van mijn bed show. Als je kijkt hoeveel rechten we in kort tijd hebben opgegeven. *Zonder goedkeuring van de eerste en tweede kamer* , en hoeveel extra bevoegdheden de overheid heeft genomen, extra bevoegdheden die soms simpelweg onwettig zijn, dan kun je niet anders concluderen dat we een *hele foute* weg zijn ingelagen. Die weg moeten we zo speodig mogelijk weer terug lopen. Want straks is de coronacrisis een beetje voorbij en staat iedereen weer de horlepiep te dansen dat ze na 21:00 naar buiten mogen, terwijl wordt vergeten dat er een heel scala aan absurde wetten door is gedrukt,. Die allemaal, net als het kwartje van Kok, *tijdelijk* zouden zijn.