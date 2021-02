:

Hahaha ik verstoor je PVV-feestje. Dat is het toch? En kleur bekennen dat doen er vele hier, dat was me allang duidelijk. Die blanken zijn "onze kutjongens". Kijk, dat is de teneur. En nee, ik zie zeker geen dingen die er niet zijn, integendeel. Ik zie de dingen die er zijn maar die PVV-ers niet willen zien of toegeven. Sommige wel, die komen er rond voor uit. De rest is hypocriet als de neten.

Als dit om een Urker vissersjongen was gegaan dan waren de reacties heel wat meer vergoeilijkend geweest. Dan was de rechter gemeen en hadden we weer kritiek op het ingrijpen gehad. Wat overigens niet wil zeggen dat ik deze straf voor Ayoub onterecht vind.