De "antiracismebeweging" in Nederland is een lawaaierig margeverschijnsel dat vervaarlijk vingerwijzend strijdt tegen een opgeklopt maatschappelijk ongemak. Maar omdat het relatief veel mainstream media-licht krijgt (en zelfs Nobelprijsnominaties), lijken sommige aanhangers en propagandisten te denken dat de Woke Revolutie ieder moment kan uitbreken. Willem Schinkel is zo iemand. Deze socioloog (Erasmus, niet eens UvA) is zó radicaal dat ie zelfs Jesse Klaver racistisch noemde en zó woke dat ie geen "rechtse woorden" wil gebruiken. Hij is als strijder voor de achterblijvers uiteraard groot supporter van het politieke G-team: BIJ1.

NieuwWij (een soort oude zuurlinkse wijn in Correspondent-achtige woke-kelkjes) heeft een interview met hem geherverplaatst en daar struikelden wij over (schuld van Wierd Duk). Toch gelachen, want het is uitermate grappig dat linkse partijen pertinent ontkennen dat er revolutionaire marxistische idealen onder de antiracismestrijd schuilen en dat Willem Schinkel bijna opgelucht constateert dat dat "extreemrechts" (lees: iedereen die niet woke is) "begrijpt dat Black Lives Matter op een socialistische leest is geschoeid" en dat "de fascisten" (lees: overwegend doodnormale, beschaafde burgers die veranderingen liever per debat en democratie dan door plunderingen en agressie tot stand zien komen) "beter zien dan de mensen op nominaal links, want daar wordt nog gedacht dat je vrolijk aan antiracisme kan doen zonder het over kapitalisme te hebben.”

Daarom dus even deze doorverwijzing. Om je enerzijds besmuikt lachend te verbazen over hoe zo'n retorische spookrijder denkt dat hij zijn gehoor niet de vangrail, maar rechtstreeks de antikapitalistische revolutie in stuurt, anderzijds FOR AWARENESS over de radicaal-marxistische grondtoon van de extremistische gelijkheidsgekkies. Willem Schinkel is in die zin een soort sociologische salafist: ook in de radicale islam kunnen jihadistische moslims schreeuwen tot ze een ons wegen dat ze als martelaar willen sterven, maar dan nog zullen linksmensen hen tut-tut-tuttend over de bol aaien en zeggen dat ze heus wel een stageplek kunnen krijgen, en dat er hard gewerkt wordt om hun sociaal-economische ongelijkheid weg te poetsen. Zo ook met het "antiracisme". Talloze linkspartijen peilen slecht(er) vanwege de woke infiltratie van hun politieke agenda's, maar zelf blijven ze stug volhouden dat je adders die zich laten citeren op citaten als “Alles is geordend rond de suprematie van witheid en mannelijkheid” prima aan de borst kunt koesteren. Bedankt voor het lachen, Schinkel, en succes met je revolutie.

