In de serie ' Belangrijke Fotoserie ' vandaag de fotoserie: 'In de supermarkt'. We moeten de onderschriften weer helemaal zelf verzinnen. Veel sterkte

Deze mevrouw met die dooie nerts om haar nek heet Annebert-Karen. Ze was in de jaren 80 kooidanseres in de beroemde discotheken van Ibiza. Toen heette ze nog geen Annebert-Karen, maar gewoon Tinie-Cassandra. 'Ravissante Tinie-Cassandra', was dan ook haar bijnaam. Tegenwoordig lijkt haar leven in niets meer op het glamourleven van weleer. Haar huidige man heet Edgar, hij werkt op de vierde etage van de Belastingdienst en hij is dol op kruimige aardappelen - de reden dat Annebert-Karen zo vaak in de supermarkt staat.

Monique heeft haar lichaam maar weer eens in een soort parka gepropt. In het dagelijks leven is Monique vrachtwagenchauffeur bij DAF en haar enige levensdoel is de Dakar Rally. Het hele jaar staat in het teken van die paar weken in januari, als ze op tien schermen tegelijk de tussentijden van alle etappes zit mee te schrijven. De favoriete coureur van Monique is natuurlijk recordwinnaar Stéphane Peterhansel. O ja, vanavond is ze in de supermarkt omdat ze zin heeft in chocolade godverdomme.

Samantha, die hier de supermarkt betreedt op zoek naar machetes, is de eerste vrouwelijke drillrapper van Oegstgeest. Samantha woont in de Bloemenbuurt en haar eenpersoons-rapformatie heet BHC: Bloemenbuurt Hardcore Click. Ze zet allemaal drillraps over haar vijanden online, te weten de vrouwen uit de Zeeheldenwijk. Dat zijn allemaal vrouwen van een jaar of vijftig en die hebben dan ook zoiets van: jezus Samantha, doe gewoon een keer normaal man.

Het was al vroeg duidelijk dat Maikel (links) goed overweg kon met de viool. Zo kreeg Maikel het reeds op zesjarige leeftijd aan de stok met liefhebbers van Stradivarius (hij noemde ze 'mietjes'); zelf is hij verknocht aan de violen van Maggini. ENFIN, onlangs besloot Maikel zijn collectie exclusieve violen in de vuurkorf te pleuren. Hij vindt vioolspelen geen zak aan en André Rieu is ook maar een enorme klootviool. Maikel is veel liever vakkenvuller bij de Plus.

Rammer heeft een ongebruikelijke naam. Wie heet er nou Rammer? Rammer heeft tevens een ongebruikelijk leven: hij was samen met Dianne. Op een dag gingen Rammer en Dianne naar Bever Zwerfsport. Dianne wilde dat Rammer de gele jas zou kopen. Rammer wilde de blauwe jas. "Je lijkt wel een vuige smurf! Als je die blauwe jas koopt, ga ik bij je weg", schreeuwde Dianne. Enfin, nu is Rammer dus in de supermarkt.