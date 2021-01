MiND, het Meldpunt internet discriminatie moet kennelijk de taxpoetquota al vroeg in het jaar veilig stellen, want de beroepszuurtjes hebben een Bandirah-cartoon uit 2011 (!) opgedoken om in een "...OF ANDERS!" verwijdermail te gieten. Bovenstaande cartoon, dat is. Bandirah tekende in 2011-2012 een tijdje vrijmibocartoons voor GS, een stukje kuntent waar heel veel reaguurders destijds al kortsluiting van kregen, herinneren we ons vandaag zachtjes kirrend. Maar geen van die guurders kwam ooit op het idee om een schurend satirische cartoon van avant la hystérie over Zwarte Piet tot een Wildersprocesje te verheffen. NOU, het MiND (irritant die kleine i - red.) dus wel: Bandirah doet met deze tekening tien jaar later aan groepsbelediging en aanzetten tot haat, volgens een humorloze tuinbroek met houten oorbellen aan wier huisje de goede Sint vroeger kennelijk altijd stilletjes voorbij reed. Bedankt voor uw mail. Ons antwoord staat na de breek.

Officieel Antwoord Interredactionale Werkgroep Cartoonpolemiek:

Nee. Ga weg. Maar bedankt voor het lachen.