: hunnie van WC-eend adviseren WC-eend, natuurlijk mag volgens hen alles. Doch, de autoriteit persoonsgegevens is duidelijk:

"U heeft daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang. Zoals uw eigendommen of personen beschermen, omdat er veel wordt ingebroken in uw buurt.

Het cameratoezicht is noodzakelijk. Noodzakelijkheid bestaat uit twee vereisten. Ten eerste moet het doel van het cameratoezicht in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van mensen. Bijvoorbeeld: u filmt de hele straat, terwijl u ook alleen een gedeelte van de straat kan filmen om uw eigendom te beschermen. Door de hele straat te filmen, is de inbreuk op de privacy van mensen veel groter. Waarschijnlijk staat het cameratoezicht dan niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy van de mensen. Ten tweede moet u kijken of er geen andere mogelijkheid is om uw eigendommen te beschermen, die minder ingrijpend is voor de privacy van mensen.

U heeft een afweging gemaakt tussen uw belang van het cameratoezicht en het privacybelang van de mensen die u filmt."

Gefaald op alle punten. Twee inbraken in Honselerijk sinds december (te vinden op politie punt nl). Deze camera is dus totaal buitenproportioneel en respectloos naar alle buren in de straat. Dat er toevallig een inbraak in busje buurman is gedaan doet daar niets aan af. Ik moedig daarom de overburen aan een klacht in te dienen tegen deze voyeur.