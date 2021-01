Staat er aanstaande zaterdag alweer McGregor rematch op de stoep. Gaan we even niet al teveel woorden aan besteden, en vooral lekker de bovenstaande voorpret kijken. McGregor werd vernietigd door Khabib en vernietigde tijdens zijn comeback Donald Cerrone binnen 40 seconden. En alles voor die periode is geschiedenis. Dustin Poirier (highlights) werd ook vernietigd door Khabib, maar dat was wel z'n eerste verlies in 7 gevechten. En van zijn 24 gevechten in de UFC verloor hij er slechts 5, waarvan eentje dus tijdens zijn eerste gevecht tegen McGregor in 2014. Dat gevecht ziet u onderstaand. Maar zo als beide heren zeggen, toen waren ze jongens, nu zijn het mannen. Het is onmiskenbaar dat Poiriers skills in zes jaar spectaculair gegroeid zijn, maar Conor blijft Conor.

Hun eerste gevecht in 2014 eindigde met vernietigende TKO voor Conor

Experts inclusief onze Bas Rutten doen hun voorspellingen