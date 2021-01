Mensen! Wat zeggen de sterren? De sterren zeggen GEEN REET over hoe u vandaag in uw vel steekt. Laat u niet leiden door tarotkaarten. Het is onzin en toeval, en toeval bestaat. Laat u niks wijsmaken door activaties van waardeloze themadagen, die gewoon door Frans Timmermans en een stel andere wereldvreemde idioten zijn verzonnen aan de stamtafel van de Berlaymontkantine. Laat u in godsnaam niet sturen door de goden. God is een lul. Hij bestaat niet en hij doet niks voor u. Was uw auto lekker wél op zondag, eet een karbonade, spoel uw hoofddoekje door de plee en er is geen god die u kapotbliksemt. Laat een tandartsbezoek niet afhangen van de maan in Stier. Verf uw haren een keertje NIET tijdens de maan in Leeuw. Laat u niet vertellen dat u zich vandaag zogenaamd neerslachtig moet voelen omdat iemand zegt dat het zo is. Omdat het Blue Monday is, bijvoorbeeld. Het is juist een hartstikke mooie dag en u bent zélf verantwoordelijk voor uw geluk. En nee, u hoeft echt geen taart te bakken of Rene le Blanc te luisteren of '13487242 tips om Blue Monday te overleven' uit te voeren want dan wordt het juist weer een kudtdag. Gewoon, kop in de wind en aan het werk. Wat een machtige topdag!