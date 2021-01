Do not ask what you can do for your country, ask what your country did to you.

En deze vijand van het volk speelt nu met het idee om de bevolking een avondklok te geven. Niet dat Nederland de enige vijand van zijn volk is, landen die al een avondklok hebben (Frankrijk, Spanje, België, Turkije) horen ook in dat lijstje. En dan leg ik de lat al heel hoog, want veel andere regels die landen, inclusief Nederland, toepassen zijn al voldoende om een overheid als vijand van het volk te bestempelen.

En de gekkies in het land die dit soort maatregelen wel prima vinden hebben het recht op een gratis volledige verzorgde reis naar China of Noord Korea, alleen heen, dat dan wel weer.