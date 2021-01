Weer zo'n klaagmoslim zeiken dat er geen arabische deelnemer in zit. Waarom zou dat moeten? Er zit ook geen Chinees in, geen Rus, geen gereformeerde trol, geen boedhist. Ook niemand uit Oezbekistan trouwens en ik mis een inuït.

Dit soort zeikstralen moeten eens gaan snappen dat ze (en we) in het Westen wonen, waar vrijwel iedereen nu eenmaal blank is.

Dat kun je vervelend vinden, dat kun je ontkennen, maar het is botweg een feit. Net zoals in Marokko iedereen zo'n beetje arabier is.

In de grote steden zou je soms anders vermoeden, maar dat komt omdat daar grote groepen allochtonen samenklonteren.