Wat een ellende nemen wij mee naar het nieuwe jaar.

- Asscher is nog steeds partijleider bij de PvdA (alvast gefeliciteerd Ploumen)

- Hugo de Jonge faalt nog steeds

- Kabinet Rutte 3 is nog steeds niet gevallen

- Alle informatie uit de toeslagen affaire is nog steeds geheim en niemand heeft verantwoording hoeven af te leggen want dat zijn persoonlijke inzichten van ambtenaren, en die zijn ook geheim.

- De Rutte doctrine wordt waarschijnlijk gewoon meegenomen naar het volgende kabinet.

- En Grapperhaus mag in het volgende kabinet weer "Do as I say, don't do as I do" doen.