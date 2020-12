Dank! De conclusie van Baudet: 'It is very profitable to be utopian.' Die Leon Krier - door Baudet hier in het filmpje eerst 'Von Trier' genoemd - is wel interessant trouwens. Artikel gevonden: 'The angst of backwardness and its consequences: Reflecting on the huge changes that have occurred in London over his long career, Leon Krier argues in this essay that it is traditional urbanism − not dense Modernism − that offers the solutions to the planet’s ecological problems.' In The architectural review. Zo komen we d'r wel.