Het is vrij simpel. Uitprinten (mag ook in zwart-wit, pdf hierrr) en invullen. U kunt niets winnen. De IJ is 1 letter. Veel plezier.

HINT (niet verder lezen als u niet geholpen wilt worden): 2 verticaal en 4 verticaal zijn hetzelfde woord

Horizontaal

3. Daar begon alle ellende (5)

6. Ben je volgens Grapperhaus als je je niet aan de regels houdt (3)

7. Overleefde Trump begin dit jaar (11)

10. Oude (en betere) naam van Viruswaarheid (12)

12. Coronahotspot met cokesmokkelwethouder (3)

13. Ook bij deze partij ging de leider eerst weg en kwam toch terug op de lijst (4)

14. Ouderwets woord waar Belastingdienst zich schuldig aan maakte (9)

15. Dier, dat maar 5 euro kost (3)

16. Was u het vaak niet met ons, en ook niet met elkaar (4)

17. Droeg Máxima in Bild (6)

18. Jaap en zijn _ (6)

20. Vier je volgens Van Dissel in kleine groepjes (8)

22. Was de uitleg van 1 verticaal volgens M. (6)

23. Kunnen we de komende tien jaar nog doen volgens Rutte (6)

24. Zette IJmuiden op de kaart (8)

28. Kreeg de zorg (7)

29. _ van Drimmelen: man die Sigrid Kaag opeens helemaal niet zo goed blijkt te kennen (5)

30. Won de verkiezingen in de VS volgens Trump (5)

32. Britse schrijfster, wakkerder dan woke (1+1+7)

35. Stond met Grapperhaus op de foto (12)

39. Ging dit jaar niet door vanwege corona (5)

40. Johnny de _: mensenvriend (3)

41. Het komt allemaal door _ gedrag (3)

43. Mocht opeens niet meer in de horeca na achten (7)

47. Afstand (10+5)

49. Instituut dat dit jaar weer braaf allerlei codes geel en oranje doorgaf, maar we hadden echt wat beters te doen (4)

51. Wat er ook gebeurde, bleef gewoon open (8)

53. Ging de Koning eerst heen, maar toen toch weer niet (11)

55. Chips, Nootjes, _ (4)

56. Minister die pas opstapte ná zijn val (6)

Verticaal

1. Wilde fictief persoon zonder BSN-nummer in overdrachtelijke zin op zijn gezicht trappen (6)

2. Bekendste gebaar in de Nederlandse gebarentaal (9)

3. Is 1 verticaal (15)

4. Mocht niet, deed iedereen toch (9)

5. Stemadvies van 44 verticaal (4)

6. Dringend (6)

8. Raakte een demonstrant kwijt en kon de brandweer niet vinden (3)

9. Mochten singles eerst niet en toen toch weer wel van 50 verticaal (6)

11. Renden Kamerleden uit de coalitie voor weg (9)

15. Voornaam van mogelijk de eerste vrouwelijke president van de VS (6)

19. Was 44 verticaal bestuurslid van, heeft niets met Moslimbroeders te maken (6)

21. Gaat moeilijk als je corona hebt (6)

25. Met zoveel werd de sluitingstijd vervroegd in de strijd tegen corona (3)

26. Gestopt met lesgeven omdat hij zijn hoofd verloor (6+4)

27. Ajax-speler die niet in goede vorm stak (6)

30. _ Akkerman: gaf toch geen concert in vliegtuig (3)

31. De Rutte _: rot in onze rechtsstaat (8)

33. Daar stapte de VS uit (3)

34. Was eerst nog intelligent, maar nu niet meer (8)

36. Was eerst nog schijnveiligheid, maar nu niet meer (9)

37. Zijn de cafés (5)

38. Hebben we genoeg van wc-papier (6)

42. Thierry's treintweet was te snel en te _ (6)

44. Voornaam, staat op de foto én op de lijst (7)

45. Fatsoen _ respect (2)

46. Daar was Insayno eventjes stadsdichter (7)

48. Mogen we nog maar 100 (5)

50. Het instituut van de dagcijfers, de wekelijkse update en de technische briefing (4)

52. Ging ook dit jaar weer omhoog want gaat altijd omhoog (3)

54. Voornaam, vaak op tv (2)