Lieden met een ernstige vorm van de deugziekte, veelal types die zichzelf progressief noemen (wat dat tegenwoordig ook moge betekenen), zijn als de dood om uitgemaakt te worden door iets wat eindigt op -isme of fobie.

In feite is 90% van deze types to hypocriet als de pest en angstig. Bang voor hun baantjes, bang voor kritiek. Probeer maar eens op een uni of een bij een 'progressief' ingestelde krant of andere media iets van een ander geluid te laten horen dan wat daar de maatstaf is. Je toekomst is op z'n best onzeker, het -isme en fobie geluid is rommelt al snel in de verte en komt rap dichtbij.

Een groot gedeelte van die mensen heeft de nare gewoonte om te veel te luisteren naar de grootste schreeuwers. Opperdeugers gieten daar graag een vies sausje van geveinsd onrecht aan toe met vleugje stank van het eeuwige slachtoffer zijn. Je krijgt hierdoor een nare coctail waarna de meelopers denken niet meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Alles wat negatief voorbij komt in het leven is de schuld van een ander.

Faal je in iets, werk dan harder en probeer het nog tien keer. Niemand zit op je te wachten, niemand.