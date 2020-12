Slecht nieuws voor al die ondernemers, bankiers, sporters, barmannen, smokkelaars en andere mensen met belanghebbende beroepen (kortom: Nederlanders) in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl er iedere dag meerdere essentiële vluchten vertrekken en arriveren naar en vanuit essentiële gebieden als Gran Canaria, Ibiza en Tenerife wordt het de Nederlanders die aan de andere kant van het Kanaal zitten verdomd lastig gemaakt om Kerstmis thuis bij de familie te vieren. Wegens 'plotselinge' virusmutatie. Zo'n virusmutatie is natuurlijk helemaal niet plotseling en dat is wat virussen doen, muteren, maar omdat Hugo & co zich bedienen van tactiekvrij paniekvoetbal moet nu ineens plots klap boem per direct het luchtruim naar Nederland gesloten worden wegens GEFAHR. Reizen per auto, boot en trein mag natuurlijk gewoon nog wel en met een klein beetje omdenken komen Michael van Gerwen en zijn dartvrienden ook nog wel in Düsseldorf of Brussel terecht, of zelfs in Parijs. En dan tuf je van daaruit gewoon verder. Maar ja, symboolpolitiek is wel heel belangrijk.

Iedereen gecondoleerd