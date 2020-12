Tripletjes, dubbeltjes, matchdarts: het gaat allemaal weer voorbij komen, de hele dag vandaag, op het WK Darts. U kunt ons vertellen dat u allemaal andere dingen te doen hebt, zoals naar het café gaan, bier drinken in het café of met vrienden klaverjassen in het café, maar dat is natuurlijk niet zo. En dus kijkt u vandaag gewoon de hele dag naar The Darts, thuis voor de buis, met vanmiddag de zeer sympathieke allemansvriend Mervyn 'the King' King, maar ook Scott 'Scotty the Hottie' Waites, de Belgische orkaan Kim 'the Hurricane' Huybrechts en natuurlijk mensenhamer Andy 'the Hammer' Hamilton. Kers op de taart laat in de avond is natuurlijk de Nederlandse Sportman van de Eeuw, het fenomeen Michael van Gerwen. De man met de heerlijke bijnaam MVG komt ergens rond 22.00 uur in actie, dus u hebt de hele dag om uzelf te fluffen. Of, zoals wijlen Zentgraaff ooit zei: "Darts, wat een sport voor totale winnaars, darts is geweldig." LIVE op RTL7.

UPDATE: Steve Lennon wint met 3-1 van Daniel Larsson

UPDATE: On-ge-loof-lijk Scott Waites wint met 3-2 van Matt Campbell