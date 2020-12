Tussen het vangen van boeven door had de politie de prioriteiten weer eens op orde: de heren en dames in blauw wilden zogeheten F1-vuurwerk verbieden. Kindervuurwerk. Ook wel 'schertsvuurwerk' genoemd, want als je het 'aansteekt' volgt er een schertsvertoning. Dan wijzen al je vriendjes van de Cobra-club je na en zeggen ze dat je op moet rotten naar de kleuterschool met je zielige kinderscheten. Terwijl het toch vrij gevaarlijk is om 4.000 trektouwtjes in een loden pijp te stouwen, scheut benzine erbij, snellont erin en het dan gebruiken als bermbom. Of sterretjes in je ogen te prikken, of een aangestoken grondtol op te vreten, of knalerwten bij je leuter in je onderbroek te douwen en dan heel hard op en neer springen. Het is maar goed dat de politie dit wilde verbieden!!! Vooral voor de handhaving natuurlijk, want het is inderdaad heel erg lastig te bepalen of Marietje (5) die put heeft opgeblazen met een Cobra 8 of dat het toch de verwoestende kracht van een trektouwtje was.