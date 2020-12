:

Ja, hij zegt dat hij de partij is, en dat is ie niet. Maarrrrr ik zal he-le-maal niet verbaasd zijn als strakjes Baudet is weggepest er *niets* van de partij overblijft. Simpelweg omdat de partij nog niet genoeg tractie heeft. Het heeft nog geen solide fundament. Tot die tijd moet je geen wisselende poppetjes als partijleider (of is het lijder ;) hebben. Kijk als het Fvd nou al aan 3, 4 of 5 2e Kamer verkiezingen had meegedaan, maar dat hebben ze niet. Ze hebben aan 1 meegdaan. En toen hebben ze 2 (twee) zetels gehaald waarvan eentje de biezen heeft gepakt. Hoe denk je ooit een "merk" neer te zetten als je in de beginfase iedere keer van logo wisselt? Als er nou een uitstekende vervanger zou zijn, ok. Maar dat is er ook niet. Dus ook als zou je willen wisselen, er valt momenteel niets tegenover te zetten. Het is alsof je een kutlogo hebt, maar dat gaat inwisselen voor een foto van een hoop stront. Het schiet niet op dan. Om even in de logo-analogie te blijven. Het Apple logo, wat toch een redelijk sterk merk is, is door de jaren heen ook gigantisch veranderd. Maar het bleef wel herkenbaar een appeltje. Wat men nu van FvD verwacht is dat ze het appeltje in de eertse jaren van bestaan gaan omruilen voor een logo van een hert, of een boom, of een bankstel. Dat schiet niet op. Dan zet je geen herkenbaar merk neer. Liever Baudet en een solide fundament eronder zetten, die zich even niet als kleine kinderen gedragen en wegrennen zodra iets ze niet bevalt dan een partij krijgen zonder herkenbaar logo. Dat dat logo strakjes gaat veranderen is evident. grapje: Kijk naar zwarte piet, die veranderd nu ook ieder jaar. En iedereen is er klaar mee ;)