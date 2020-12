: aha, maar dat geldt niet wanneer iemand terecht wappie wordt genoemd. Om precies dezelfde reden als dat jij niet in gaat op wat ik zei over informatiesystemen, bedrijfsbeleid en integriteit van je collega's. Kijk, dan kun je wel met een algemeen praatje komen over het gebruik van het woord wappie en haal je er intelligentie bij en woordenschat, maar volgens mij valt dat al af bij het gebruik van context gerelateerde woorden die ik zojuist heb gebruikt. Weet je wat het is? Je zit een beetje populair te doen hier, maar je hebt geen idee waar je het over hebt en daarom lul je maar wat algemeens. Neem dit maar van mij aan: je betrapt mensen op gebrek aan kennis, wanneer ze alleen vanuit de theorie kunnen lullen en niet in staat zijn vanaf de context die zaken erbij te halen die relevant zijn binnen het onderwerp. Dat laat je na. Wat je doet is wat kennis wat je hebt opgedaan via nieuwsberichten hier deponeren, terwijl je geen idee hebt hoe complex de materie is. Je hebt te maken met veelal gesloten netwerken en in sommige gevallen kom je daar niet in vanwege de beveiligingsmaatregelen. Die zijn zo verschrikkelijk gelaagd dat die informatie die vertrouwelijk is niet toegankelijk is. Dat geldt niet voor iedereen, maar om te suggereren dat een bank betaalgegevens vrijgeeft rondom jouw betalingsgedrag zonder daar op zijn minst zelf toestemming voor te hebben gegeven is praten als een kip zonder kop. En daarmee behoor je tot het wappie paradijs. De waarheid doet pijn. Niet tegen kritiek kunnen ook. Doe er je voordeel mee double U.