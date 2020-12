En zo zakt Ede langzaam af naar een tribale maatschappij, geen respect voor de politie maar enkel luisteren naar de ouderlingen van je eigen stam, in casu Veldhuizen. Over een tijdje komt de politie niet eens meer en kan het stamhoofd trots melden dat dit stukje Nederland nu van hen is. Zo is het gegaan in (delen van) Bordeaux, Marseille, Parijs, Brusssel, Luik, Verviers en ik vergeet er vast een paar.

Dit volk die wijk laten bewaken is in hun ogen gelijk aan de wijk als hun territorium te verklaren, het stomste wat je kan doen.

Ijzeren vuist is de taal die ze begrijpen, dus die moet je ook spreken. Op oudejaars avond de wijk in en met scherp schieten als je wordt aangevallen, honden mee, ME erbij. Hell, desnoods een brigade mariniers mee laten marcheren, luisteren zullen ze.