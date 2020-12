Wat pas echt armoede is, is dat Eric's automatiek van de Gedempte Geacht is verdwenen. Deze snackbar was een van de weinige die ei-kroketten verkocht. Heerlijk, maar we hebben nu een FElixBOnzo op die plek. Verder is er ook geen hamkaaskroket meer te koop die snackbar De Jachthoorn in Koog aan de Zaan altijd zo lekker maakte. Zaanse Broeder, een calorie-orgie van gestoomd deeg met boter en stroop is er ook niet meer. Geen brandstapel meer tijdens de Luilak-viering vanwege fijnstofwaanzin. Eurometaal is weg, Sigma Coatings is weg, net als Skado dus de krachtige geur van benzeen en tolueen moeten we ook missen, Verkade grotendeels afgekalfd dus ook minder suikers. Gelukkig hebben we nog de vertrouwde geur van cacao en linoleum die je laten weten dat je thuis bent.

De Zaanstreek. Je moet er geboren zijn om ervan te kunnen houden (Hennie Huisman)