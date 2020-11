:

Ik ben geen onderdeel van de ministerraad, of de regering, dus als u daar antwoord op wil kan ik wel speculeren, maar meer dan dat gaat het niet zijn.

Wat we momenteel hebben is een virus dat de zorg KAN overbelasten, omdat heftige gevallen op de IC zullen belanden, en voor de mindere gevallen ook kan zorgen voor beperkingen en klachten op langere termijn.

Uw zinsnede over ridiculisering van academische wetenschapper slaat nergens op, in mijn optiek, want wat u beschrijft vindt niet plaats. Wat wel plaats vindt is een academisch discours, waarbij onderzoeken tegen elkaar gewogen worden. Echter, er is nog geen consensus, en er zal nog flink wat onderzoek en peer review plaats moeten vinden voordat dat er is.

Onze overheid moet echter NU een beslissing nemen, en kan niet wachten. Dat betekent ook dat onze regering eensgezind moet zijn, en dat het advies eenduidig moet zijn in het belang van de volksgezondheid. De PCR test is dan het beste wat men heeft, en zolang er niet iets beters beschikbaar is, heb je het er maar mee te doen.

De vergelijkbare IFR komt uit slechts enkele onderzoeken, ook de WHO zelf is niet helemaal zeker over dat cijfer. Zie mijn redenering omtrent onderzoek hierboven; zelfde probleem.

Wat betreft de oppositie; de SP is niet vleugellam, bij lange na niet. Een klein probleem met de jongerenafdeling, maar verder geen invloed op de Tweede Kamer.

De problematiek bij FvD betreft twee zetels, dat kan ik niet relevant vinden.

Over partijstructuren kunnen we nog lang praten, maar dat is een ander onderwerp.