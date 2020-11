:

En hoofddoekjes. Dat merken kinderen toch niet als ze die vanaf een haar of 8 om moeten en alle andere meisjes dat ook hebben.

En achterin de bus zitten is dan ook heel normaal voor blanken. Doen ze al van kinds af aan. Achter het mannetje aanlopen, minstens 3 meter, liever 5, da's ook heel normaal.

Voor gekleurde mensen werken tegen kost en inwoning, prima, doen die blanke kinderen vanaf geboorte. En herstelbetalingen, veel herstelbetalingen geven, dood normaal.

Homo's van de flat gooien, ook zoiets, ze kijken er iedere vrijdagmiddag naar uit. Of zouden ze deze week aan een kraan hangen? Spannend!

Nee, dan vroeger, toen had je een lieve oude man, met zwarte hulpjes. Die deelde cadeautjes uit en zijn hulpjes deden gekke kunstjes en dansten met je in het gemeenschapshuis.

Dat was pas eng, want er waren ook "luister" hulpjes die in de gaten hielden of je lief was geweest... Brrr

Nu is dat tenminste niet meer nodig, want we lopen allemaal in ganzenpas achter onze imam of zwarte meester aan. Da's wel zo fijn en duidelijk...