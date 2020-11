Nou en?! Het plebs moet z'n muil houden, doorwerken en afdragen. De regenten hebben het voor het zeggen en de lijfeigenen doen slechts wat hen wordt opgedragen. En het papier van Facebook is geduldig en vluchtig. Wat vandaag nieuws is, is morgen vergeten. Dus Sharon laat deze kritiek van zich af glijden en waggelt zo haar nieuwe functie in, niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Amsterdammers blij, Utrechtenaren (of Utrechters?) blij dat het niet Abortander Pechtold is geworden. Want laten we eerlijk zijn: dan was het nóg kutter geweest. Vroeg of laat duikt die lul natuurlijk ergens op als burgemeester dus laten we ons niet rijk rekenen. Maar voor nu is het gevaar even afgewend.