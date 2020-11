Have fun & tot over een jaar, als iedereen gevaccineerd is

Meedenk-topic. Want zo gaat het niet langer. We kunnen niet van de jeugd verwachten dat ze nog maand na maand thuis braaf op de bank naar een Masked Singer kijken, of een film met Tom Cruise die ze al 6 keer gezien hebben. Discipline is mooi, maar daar moet je 33+ voor zijn. Checken we de Illegale Feest-0-Meter dan zien we dat het overal in het land raak was vannacht. En dat zijn dus de opgemerkte feestjes waar de pliesie heeft ingegrepen. (En boetes uitdeelde aan een generatie die vaak geen werk heeft met dank aan corona.) Daar zijn de schuurfeesten, zuipketen, bunkerparty's en geblindeerde geluiddichte koeienstallen niet bij opgeteld. Gisteravond laat telde ondergetekende een dozijn vuurkorven in achtertuinen met roezemoezende boerenjongens en -meisjes. En als ze nog te jong zijn voor pils & boswandeling dan gaan ze straat op met vuurwerk. Het was windstil, de doffe dreunen waren in de hele driehoek Den Helder - Alkmaar - Hoorn hoorbaar.

Zeker, de horeca gaat weer open, na 18 november. Maar die gaat weer dicht na de oplaaiende decembergolf. Want leren van fouten uit het verleden is heel moeilijk. Hiero een OMT-lid die al hint op een lange saaie dodelijke klotewinter met nog meer ellende. Daarom dienen wij de jeugd van tegenwoordig onder te brengen op extraspeciale enclaves waar ze kunnen studeren, feesten, socializen en wat je nog meer allemaal doet met die hormoontjes. Hermetisch afgesloten enclaves.

Ontruim de Tweede Maasvlakte. Richt de Waddeneilanden in voor jongeren. Bouw een gigantisch Jeugdland op de Veluwe. Vorder alle Centre Parcs en Landals. Gebruik de NOP als een megacampus annex festivalterrein. En laat ze lekker hun gang gaan. Waag het niet om thuis te komen, met je aerosolen. We zien jullie wel weer als we de corona eronder hebben.

We rebooten zo ook de horeca-, festival- en evenementenbranche, kappen met kat-en-muis spelletjes voor boa's en politie en we doen gewoon wat we eerder deden. Een deltaplan. Maar dan voor de jeugd van tegenwoordig.