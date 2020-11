Hassan Buyatui zat ooit bij de PvdA, zoals zo veel te dicht aan de borst gekoesterde korankrokodillen. Hij glibberde naar de volgende vijver zodra het mogelijk was, en is sinds vorig jaar raadslid voor de Nederlandhaters van NIDA. Reeds in 2014 maakte deze haatbaard naam & faam op de GeenStijl, door vroom lachend op de foto te gaan met Haatham Al HaatHaat (iets wat Joop destijds nog "framing" noemde - lol). In 2016 passeerde hij nog eens de Revu GeenStijl in het relletje rond wat bekend werd als de Volkskrant Voorpaginamoslim. Inmiddels is hij van NIDA en vorige week riep hij in een schimmig zaaltje dat weldra zal worden dichtgespijkerd wegens religieus haatzaaien een zoom-sessie van de gemeente Almere dat een motie van PVV'er Toon van Dijk om meer aandacht te besteden aan de gevaren van de radicale islam "erger is dan wat in Frankrijk gebeurde". Hij noemde Van Dijk ook nog "fascist" op Twitter, want it takes one to know one. Waarmee de PVV'er meteen z'n gelijk kreeg over zijn motie, en de raad "geschokt" reageerde, want zo heurt dat in beschaafde politieke kringen.

Doorspoel naar vandaag. Is Hassan uit de raad gezet? Worden zijn radicale banden (zoals al minstens sinds 2014 bekend) grondig onderzocht? Is zijn toegangscode tot de gemeentelijke Zoom-sessies verbeurd verklaard? Neen. Want wij zijn een democratie. Dus Hassan heeft een MOTIE VAN AFKEURING aan zijn jurk. Tamelijk zinloos tegen iemand die z'n harige harses zo diep in de niet minder behaarde bolling onderaan de rug van zijn profeet gestoken heeft. Maar: prima, politici moeten vrijuit kunnen spreken en Hassan toont zich nu voor het oog der ganse natie de zoveelste islamist, islamiseerder en/of radicaal religieuze randdebiel in een lange rij religieuze randdebielen die hun ronde langs de mediavelden maken om de kleinzieligheid van hun profeetje te onderstrepen met huilie huilie over tekeningetjes en het verkapt verdedigen van onthoofdingen en bloedvergieten met islamitisch keurmerk. Goed dat we het weer eens herbevestigd krijgen. Motie-Van Dijk bij dezen stijlloos onderschreven.

Om desalniettemin op een vrolijke, of toch tenminste een constructief respectvolle dialoognoot te eindigen, hebben we achter die dogmatische domheid van PvdA-bekeerling Hassan Buyatui (@) in de video hierboven het betoog van Iraans-Nederlands VVD-fractievoorzitter Ulysse Ellian (@) geplakt, die op uiterst eloquente en beschaafde wijze een lofzang op de democratische vrijheid steekt. (Waarbij blogger dezes opmerkt dat dit de eerste keer is sinds EU-imam Rutte zijn inlegvel bij het weggestemde Oekraïneverdrag legde en het geitenpaadje naar Kiev nam, dat hij 'vvd' in hoofdletters schrijft. Maar dat terzijde.) Dát is ons vrijdaggebed, waarvoor dank, heer Ellian.