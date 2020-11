heeeeel vroeg waren er al allemaal mensen op GSHQ en die gingen de studio opbouwen zoals de setdresser en mosterd was er ook en zij hadden allemaal vlaggen en spullen en dat werd heel mooi. toen kwam tom hij is de presentator en hij had er heel veel zin in zei hij. want het was verkiezingen in amerika (vs) trump tegen biden de ene tegen de andere. ook van rossem ging presenteren en dat was ook heel leuk, er waren ook allemaal mensen van de techniek in de studio!!! Zoals: steven. Steven is heeeeel groot steven is supergroot. En allemaal mensen met andere namen, zoals ivanka en nog meer mensen, zoals nanne van het licht enzo die had ook een boormachine, en arjen die komt uit groningen ofzo en die praat dan gronings, en er was ook een stagiair en natuurlijk was onze eigen boris er ook boris is de beste en nog veel meer mensen die we vergeten zijn maar ja. Nou en toen ging het dus beginnen met allemaal muziek en geluid eerst moest er nog een harde reset gedaan worden maar toen kunnen we nog beginnen met het begin. De eerste gasten waren: 1. geerten waling. die heeft allemaal leuke krulletjes geerten had de declaration of independence meegenomen. En ook: 2. HANS TEEUWEN. Hans is heel erg beroemd enzo, en zij gingen praten met tom en dat was heel gezellig. daarna ging van rossem (die heet eigenlijk bart) met mijnheer theodor holman van het parool praten, en ook met roderick veelo, hij doet een podcast met bert (hoi bert) en allemaal columns u kent hem aan zijn kale hoofd. achter de schermen was de groene kamer, daar waren allemaal mensen met namen zoals dieuwertje en eva en die hadden de lekkerste cheesecake ooit maar ook chips en warm eten. en toen gingen bart en roderick en theodor bellen met pieter omtzigt, die doet het cda, en nog een andere man maar we weten niet meer wie nou goed! daarna mochten ook spartacus en zentgraaff praten zentgaaff heet eigenlijk constanteyn constanteyn is intellectualistisch en die doen normaal alleen aan schrijven maar nu ook aan praten en dat was ook heeeeeel leuk. spartacus riep BURUNDI enfin hij doet ook dingen met vlaanderen. en toen kwam de grote held van de show namelijk ronaldo die held die we niet verdienen maar wel de held die we verdienen, die had allemaal peilingen en uitslagen en bart vond het lijken op een periodiek systeem maar dat was het niet zei ronaldo. iedereen moest heel hard lachen toen ronaldo zei: ik durf nu wel de stelling aan dat voor iedereen die de verkiezingen echt goed wil volgen het verstandig is om niet meer op te letten wat charles groenhuijsen zegt. in de groene kamer mocht iedereen de batterij opladen en daar waren vlaggetjes en sommige mensen dronken een biertje maar sommige mensen dronken ook 0,0 want die moesten nog op internet en die eerste mensen dan weer niet dus. o ja er was ook een hond en die heet smuk en die is heel aardig poot van smuk. En er waren nog twee jongens die moesten giechelen om een kaartje en die doen dingen op twitter enzo, en toen kwamen er nog allemaal gasten terug in allemaal samenstellingen en toen zei ronaldo dat trump florida ging winnen en tom had allemaal instartjes en op de achtergrond zag je trump met mike tyson en misschien ergens ook nog wel iemand die zichzelf niet heeft verzelfmoord maar wat weten wij nou!!!!! het was heel leuk bedankt voor het kijken wat hebben jullie gedaan hebt u nou ook zo genoten van deze productie NIET betaald door de belastingbetaler klik dan hier doeiii.