Allemaal ff opletten. Er zijn ook dingen die er wel toe doen. In afwachting van de gebeurtenissen overzee focussen we nu weer even op De Gigantische Crisis in NL van 2020, waar een griepje die geen griepje is een waanzinnig gaaf land aan het omduwen is. Vanmiddag (14:30 uur) is er weer een debat over de Nog Strengere Coronamaatregelen en daarom worden we nu bijgepraat over De Cijfers, De Curves, De R, De Oversterfte in Het Rioolwater en Het Aantal Vreemde Talen Tijdens Persco's.