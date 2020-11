Ga dan lekker Call of Duty spelen, mafkees. Het is een soort downplay of verklaring voor onacceptabel gedrag. Die verklaring blijft echt iets wat bij rare linksmensen te pas en te onpas wordt gebruikt. Ja, maar hij was heel zielig. Ja, maar hij heeft van alles meegemaakt. Dat is een verkeerde vorm van compassie. Wij moeten compassie hebben met de mensen met wie we een samenleving vormen en keihard zijn tegen mensen die zich er buiten plaatsen of die samenleving willen vernietigen. Dat is compassie. Compassie en verantwoordelijkheid. Roepen: Hij is zo zielig want hij is autistisch en kreeg geen stageplek want racisme, oh en sorry familie van het slachtoffer. Sorry, dat is te laat en te slap.