Mensen. Er is een hele grote vliegenzwam gegroeid in Nijeveen, Drenthe, die volgens de NOS "veel bekijks" trekt. BOEIEN. LAAT GAAN. STOM. Haal het NIET in uw hoofd om naar Nijeveen af te reizen om de paddo met uw eigen ogen te zien. Kutding is 30 cm, en dat heeft al iemand opgemeten, dus hoepel op met uw rolmaat. Er staan vliegenzwammen op Google Afbeeldingen, en vast nog wel in een Rien Poortvliet-boek achterin uw boekenkast. Dus Henk (52, gepensioneerd belastingambtenaar) en Carla (51, yoga-coach) met jullie schitterende gloednieuwe Renault Captur... laat gaan die vliegenzwam. Gewoon nee. Stay the fuck home.

Nou vooruit. NOG EENTJE DAN