Walvis vangt metro in culturele hoofdstad Spijkenisse, eind goed al goed 2020. Kunst midden in de maatschappij redt levens, het lijkt wel een RENAISSANCE. Gebeurde allemaal vlak na middernacht bij metrostation De Akkers (maps). Het toestel rust nu zo'n 8 meter boven de grond, nadat het dwars door het stootblok heen reed dat na de botsing "tientallen meters" verderop op het fiets/looppad terecht kwam. Zie meer foto's van boven- en onderstaande fotograaf Joey Bremer hier op 010fotograaf.nl, stootblok incluis. Op het moment van de RAMP was de machinist de enige aan boord van het toestel. Hij raakte niet gewond maar heeft wel wat te vertellen in de kroeg die helaas dicht is. Op het internet - namelijk hier en nu in enkel en alleen dit topic - gaan stemmen op om het toestel exact te laten zoals het nu is, een beetje als die heerlijke hondekoptrein die in 1986 uit de grond kwam bij Rotterdam Blaak. Want dat waren de jaren, toen mannen nog mannen en treinen nog treinen waren.

Hij is er echt flink doorheen geklapt he