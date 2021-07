Maar er ligt wel een walvis op de kade. Een echte wal-vis. Het betreft een gewone vinvis (wiki), niet te verwarren met de ongewone vinvis. De gewone vinvis kan tot wel 27 meter lang, en is daarmee op de blauwe vinvis (wiki) na de grootste diersoort ter wereld. Bovenstaande is zo'n 15 meter. Het dier werd ergens in de oceaan geschept door het Panamese zeeschip Muharrem Dadaylie, en lag sindsdien (dood of stervende) over de bulb van het schip gevouwen en kwam pas los in de sluis te Terneuzen. Exact hetzelfde gebeurde trouwens evenzo met een gewone vinvis al twee keer eerder in Rotterdam. En toen waren er zelfs foto's van hoe het dier over de bulb gevouwen lag. Meer beeld na de breek, en de enige dader die wij erkennen helemaal onderaan op 0:32.

De vermoedelijke dader op 0:32