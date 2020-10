Nee. Neehee. Wat moeten we dan op maandagochtend? Moeten we die jonge klare dan drinken op kantoor? En wat moeten we dan op maandagavond? Op de bank hangen met Samantha, kijken hoe ze zo'n zielig dekje breit voor een hond (zo'n slome labrador retriever) die je niet eens wil? Wat moeten we dan op dinsdagavond? Naar de tennisclub, net doen of we het leuk vinden om tussen de games door te luisteren naar het gezeik van Frans en Piet-Maurits? Wat moeten we dan op woensdagavond? Bridgen met je tante in het buurthuis? Wat moeten we dan op donderdagavond? Een televisieprogramma met Carlo Boszhard kijken? Wat moeten we dan op vrijdagavond? De barman bij ons thuis uitnodigen? Wat moeten we dan op zaterdagmiddag? Tegen onszelf schaken in de woonkamer? Wat moeten we dan op zaterdagavond? Chinees bestellen en het THUIS opvreten? Wat moeten we dan op zondagmiddag? Voetbal kijken in het stadion? Of in ons eigen huis??? Wat moeten we dan op zondagavond? Met het bord op schoot televisiekijken? Doe effe normaal zeg. Hup bruine cafés, volhouden makkers. We zien elkaar snel.

UPDATE: Misschien zien we elkaar wel sneller. +9201 per dag in de afgelopen twee dagen.