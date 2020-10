Spartacus slaat gemakshalve over dat de microfoon van de een uit stond als de ander aan het woord was. Dan is de ander overschreeuwen gewoon wat moeilijker.

Waar ik echt niet bij kan, is dat er nog steeds mensen zijn die er vanuit gaan dat de amerikanen beter af zijn met nog vier jaar trump. Hoe bouw je dat argument in vredesnaam op als je langer dan vijf minuten gekeken hebt naar wat ie de afgelopen vier jaar gedaan heeft? Het antwoord is namelijk dat hij òf niks deed, òf de boel verder in de fik stak, er daarna opzichtig over liegen en anderen de schuld geven. Zelfs de goedbedoelde heffingen op buitenlands staal om de banen in de staalindustrie te beschermen, leidden tot groter banenverlies in, oa, de autoindustrie omdat de grondstoffen of te duur of van inferieure kwaliteit waren. Dat had iedere eerstejaars economie overigens kunnen zien aankomen en daarom zijn de amerikanen doorgaans ook zo fel op open handel.

Niet dat biden de verlosser is (en dat de democraten nu nog steeds niet iets kunnen fielden dat lachend 25 punten op trump voorstaat in de peilingen is pure armoe), maar dan zijn ze daar marginaal beter af. Marginaal beter is nog steeds beter.

Nu kijkt de hele wereld rustig toe hoe trump 80 jaar aan diplomatiek werk door de pot spoelt en steekt, terecht, niemand een vinger uit omdat we vooraf niet weten wat de amerikanen daarmee gaan doen. Dat is eenvoudige risicominimalisatie en het feit dat je zelfs de Canadezen nauwelijks hoort, is veelzeggend. Die economie is zowat net zo vergroeid met de vs als wij met Duitsland. Canada had zich allang formeel kunnen melden en de vraag is waarom die gasten denken dat niks doen in hun voordeel is.

Bij biden wordt het in ieder geval voor europa makkelijker om de amerikanen te helpen. Die is redelijk voorspelbaar. Nu nog afwachten in hoeverre hij naar normaal amerikaans beleid kan terugkeren.