Een jaar of tien geleden was ik in Rotterdam in het Dijkzigt ziekenhuis toen er paniek uitbrak. Op het Zuidplein was iemand neergestoken die we nu zouden omschrijven als rapper. Ik schok me rot van wat er opeens binnen kwam lopen. Een stuk of 25 vriendjes van hem liepen scheldend en huilend door de gangen van het ziekenhuis. Ik had het idee dat ik in de Thriller videoclip terecht was gekomen.