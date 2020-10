Ik herinner me toch echt,dat de val in virtuele zetels van het FvD na de verbanning van Hendrik Otten,toe werd geschreven aan het mismanagement en de egotripperij van de achterblijvende leiding van het FvD,die overigens later meedeelde dat Hendrik toch even 50 mille teruggestort had in de FvD kas,zeker omdat ie het alleen maar 'geleend' had. Otten was in talloze Kartel vuiligheid te zien en te horen,dik beklant met de maffe Mens ('Baudet gedraagt zich Hitler') en kreeg in de MSM,ook hier redactioneel, strelende nicknames mee als Henk de Tank,om de stommiteit van de schorsing door het FvD nog even kracht bij te zetten door zo'n kordate trouwe doordouwer te bannen.

Vind het nu wel fair van Ronaldo,dat ie nu Otten neerzet voor wat en wie hij werkelijk is. Een opgeblazen nothingburger lijdend aan geldobese.

Los daarvan lijkt het me gezonder voor de partijvorming en enige concentratie,dat het alleen zichzelf vertegenwoordigende Henken gezeik eens even uit de politiek verdwijnt,want met dit land gaat het intussen niet alleen bergafwaarts,dit land gaat als een drilboor het ravijn in met dit huidige corrupte,mentaal valjiete Kartel.