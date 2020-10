Even voor de mensen die niet weten waar Akkrum precies ligt, want Nederland is veel meer dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Akkrum ligt zuidoostelijk van Abbenwier en Oude Schouw, ten zuiden van Birstum en Pean, tegen Nes aangeplakt, zeg maar tussen Terherne en Aldeboarn (van Jorrit Bergsma) en dan weet u het wel, daar aan de Boorne. Akkrum heeft zo'n 3.400 inwoners, een monumentaal pand (Coopersburg), een beeld van twee reuzen, een voetbalclub, een kaatsvereniging, een volleybalclub en de gebroeders Anker. Dat was het, maar tegenwoordig heeft Akkrum ook 'meerdere groepen vervelende en gewelddadige jongeren'.

"De jeugdbendes in Akkrum gebruiken drank en drugs en sommige jongeren hebben messen op zak. Er zijn drie clubjes actief, zo lijkt het, die onder meer rondhangen bij het VVV-gebouw in het centrum en bij de school. Een van de drie bendes - een groep van zo’n tien jongens - is het vervelendst, zegt Aize Wijnstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Akkrum/Nes. 'Sy hingje oeral wat om en yntimidearje de boel'."

Hahhahahhha. Ja sorry hoor, maar we zien ze al staan, op de parkeerplaats van de kaatsclub. De Akkrum 73 Blacka Utingeradeel Hustler Click, tien ventjes met namen als Hielke en Sietse en de half-Marokkaanse bastaard Ids-Mohammed, die altijd de grap 'It's Mohammed!' maakt als iemand 'm vraagt hoe hij heet, al is z'n bijnaam in het dorp gewoon Witte Wesley. Ze hebben klodders gele gel uit zo'n grote pot in hun stekeltjeshaar, en dan maken ze drillraps over rivaliserende muziekgroepen uit Friesland. "Nije Dei is een kudtlied", roepen ze dan, of: "Mirjam van Twarres is een kech!" En dan komt de politie van Akkrum, radeloos zijn ze, want Hielke en Sietse en Ids-Mohammed zijn fokking gangster. Had Friesland maar een stel Blokkeerfriezen om het arme Akkrum schoon te vegen.