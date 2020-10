De Microsoft bellers. Ben ik fan van! Die had ik vroeger toen ik nog een landlijn had. Een mooie is de volgende:

Ik werd opgebeld met de bekende riedel.

Ik zeg "go way" en leg de telefoon neer.

2 seconden later wordt er teruggebeld en aan de andere kant dat mens weer met Indiaas Engels accent:

"Sir, why did you out down the phone? I really work for Microsoft."

Ik zucht en:

"No m'am you don't work for Microsoft because Microsoft clearly states on her official website that they never call clients."

Stilte aan de andere kant van de lijn en toen met een kleine stem: "But we have a Microsoft banner hanging in this office en they told me they are Microsoft."

"No m'am, your are not working for Microsoft, you are also being scammed by your boss."

Klik, einde conversatie en nooit meer iets van gehoord.

Zielig, ze lichten zelfs hun eigen mensen op.