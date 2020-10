Het gaat al fout bij de omschrijving. Een “populaire cabaretier”. Kan ik me niet zo snel een van voor d e geest halen.

Guzman, micchien? Met zijn oudejaarsconference tourt hij van oktober tot en met december. Niet in 2021, dus hij valt af.

Van Muiswinkel? Niet populair, zelfs niet bij zijn vrienden.

Dolf Jansen of die jongen van Sibbel. Zouden het best eens kunnen wezen, vooral die dunne hardloper met zijn huis in Ierland.

Maar mijn grootste dilemma is wel dat al die verschillige cabaretiers, die mannen en vrouwen die altijd iedereen de maat nemen om hun hang naar het materiele, een “vriend” in dienst nemen en f*ck all betalen. Of beter gezegd, niet betalen. Al hun maatschappijkritiek ten spijt, zuigen ze zelf een kwetsbare zelfstandige uit. Dat doen onze podiumhelden toch niet?