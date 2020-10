Klopt dat het ding ook totaal nutteloos is. Ik heb geen smartfoon en geen denken aan dat ik er eentje aanschaf. De dombo's hebben niet eens in de gaten dat het hier Noord Korea wordt. We gaan op weg naar een zombie maatschappij waar alle blijdschap en normaal menselijk gedrag van 'samen' verdwenen zal zijn. Waar mensen elkaar zullen wantrouwen. Kijk, staatssecretaris van As gaf gewoon toe dat die muilkorven tot niets anders dienen dan 'gedragsverandering'. Dàt had al alle alarmbellen moeten doen rinkelen maar wat doet men?! En nu de politiebonden en de boa bonden smeken dat de muilkorf overal verplicht moet worden 'want dan kunnen ze beter handhaven'. En zo'n politieknurft die vanmorgen in een winkel was en iedereen keek hem raar aan want hij droeg een mondkapje en de rest niet. Huilie huilie, ze keken me raar aan!! Ik vind het on.voor.stel.baar dat een eens zo vrijgevochten volk als de Nederlanders zich op zo'n schandalige manier laten koeioneren, voor een flutvirus!