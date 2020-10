Dat ze voor TOEKOMSTIGE straten namen uit de multiculti hoek gebruiken vind ik nog tot daar aan toe. Kun je bovendien zelf kiezen of je wel of niet in de Akwasistraat wilt wonen. Wat ik absurd vind is als ze bestaande straatnamen willen veranderen of van politiek correcte onderschriften gaan voorzien. Of bestaande standbeelden gaan verwijderen. Of het Witte de With centrum ineens Mellie gaan noemen ofzo.