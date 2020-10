Joaquin Oliver werd in 2018 op 17-jarige leeftijd vermoord tijdens de Stoneman Douglas High School shooting, met 17 doden en 17 gewonden de meest dodelijke high school shooting in de Amerikaanse geschiedenis. De dader was 19-jarige medestudent Nikolaz Cruz. Gister publiceerden Olivers ouders de bovenstaande video, waarin zij hun zoon middels AI tot 'leven' gewekt hebben, en hem een stem-oproep laten verkondigen. "The election in November is the first one I could have voted in. But I'll never get to choose the kind of world I wanted to live in. So you've got to replace my vote. (...) Vote for politicians who care more about peoples' lives than the gun lobby's money. Vote for people not getting shot bro. I mean, vote for me. Because I can't." Heftig wel. Doet allemaal een beetje denken aan die Koreaanse moeder van een 11-jarige overleden dochtertje, die haar opnieuw ontmoette in VR. Evenzo heftig.