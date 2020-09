Hoor net uit betrouwbare bron dat Rutte en Van Disssel ook positief getest zijn.

De rijksvoorlichtingsdienst wil niet zeggen waarop beide heren positief getest zijn.



In de wandelgangen heeft men het over mentale stoornissen en men schijnt druk in de weer te zijn met DSM-V. Men vreest voor cluster-B stoornis, als hieronder omschreven. Zijn we lekker mee.



"Cluster B persoonlijkheidsstoornissen

Antisociale-persoonlijkheidsstoornis

De antisociale-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een patroon van gebrek aan respect voor en schending van de rechten van anderen. Voor deze classificatie moet een individu ten minste 18 jaar oud zijn en in de voorgeschiedenis enkele symptomen van een normoverschrijdend-gedragsstoornis hebben, begonnen voor de leeftijd van 15 jaar. Mensen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis slagen er niet in zich te voegen naar maatschappelijke normen over wat volgens de wet is toegestaan. Ze zijn onbetrouwbaar, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen of het duperen van anderen voor eigen gewin. Andere kenmerken zijn impulsiviteit of niet vooruit kunnen plannen, prikkelbaarheid en agressiviteit, roekeloze onverschilligheid voor eigen veiligheid of die van anderen, constante onverantwoordelijkheid (op het gebied van werk of financiële verplichtingen) en het ontbreken van berouw."



De rest 'goes without saying'.