De komkommer van vandaag was 1 zinnetje uit de mond van de MinPres. Geen supporter of hooligan werd er warm of koud van, maar het waren vooral DE MEDIA'S die moord en brand schreeuwden over de Grapperhausiaanse bordes-toestanden op de voetbaltribunes en de reactie van Onze Premier, waarop Mark Rutte bij de NOS (Bek Houd Quote was RTL) een Akwasietje deed en sorry zei. Wat keurig verdeeld weer door vvd-voorlichter Kees Berghuis! Itempje bij RTL, itempje (circa 5 minuten) bij NOS. Vanavond bij Jinek! Vanavond bij Op1! Vanavond bij Nieuwsuur! Bij het instortende GGD en bij de mondkapjesfraudeurs van het RIVM deden ze vandaag een rondedansje en zo'n handje langs het voorhoofd. En over Hugo de Jong (die helemaal niks kan) had u het ook niet vandaag. Of over het schitterende gelijk ⬇van Maurice de Hond. Virus = airborne, kortom: gewoon bek houden.