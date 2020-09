Vanuit mijn eigen beperkte observaties is mij opgevallen dat de virusveiligheid in Nederland een wassen neus is.

In de afgelopen maanden ben ik in meerdere ziekenhuizen geweest.

Ik loop onbeschermt naar binnen, desinfecteer mijn handen, beantwoord aan de incheckbalie nee op de vraag of ik klachten heb en probeer tussen zwabberend personeel en bijpratende groepjes mensen op voldoende afstand de pijlen te volgen. Met maximaal 3 mensen in de lift is schijnbaar voor een hoop mensen een ondenkbare situatie. Dit was in Tilburg en Eindhoven niet heel erg verschillend.

Tot in de OK(Eindhoven) heb ik geen mondkapje gezien.

Een aantal weken geleden kregen wij een telefoontje van school. Er was een klasgenootje positief getest. De leraren moesten in 10 dagen in thuisquarantaine, mijn zoon moest nog 5 dagen binnen blijven, maar mocht wel naar school. Wij moesten in de gaten houden of hij geen symptomen ging vertonen en wijzelf hoefde voor de rest niets te veranderen.

Ruim een week later kregen wij een telefoontje van de GGD om te informeren over eventueele symptomen. "Nee, niets gemerkt." 'Prettige dag meneer."

Bij een echt killervirus zijn we fucked.