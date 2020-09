Allerbeste duiding van de KNVB DildoGate was toch gisteravond bij SBS Shownieuws, door een mevrouw met hele grote metalen ringen in haar oren. De heren van Studio Voetbal hadden het ook al over - Pierre van Hooijdonk: "moet kunnen" - De Rel van De Eeuw. Uitleg: EasyToys had 500.000 euro over voor de naam EasyToys op 11 Emmer voetbalshirts, maar de oetlullen van de KNVB (bekend van de Amstel Cup) gingen dwarsliggen want er kijken ook kleine kinderen. Heel Holland lacht Zeist nu uit, en ondertussen zitten ze bij FC Emmen op zwart zaad (paddum tish) en hebben ze bij EasyToys al voor 1,5 miljoen aan graties media exposure, en een advertorial in de Volkskrant. Enfin, de lieftallige Hélène Hendriks, mensen. Vanaf 10:15.